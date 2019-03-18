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Вчера, 14:00
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Промышленность "ДНР" разрушена. В оккупированном Донецке остановился завод по производству трамваев

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на члена террористической организации "ДНР" Алексея Грановского, который ранее был "министром промышленности и торговли" группировки.

Остановка завода, по его словам, произошла из-за отсутствия финансирования. В частности, нет денег для того, чтобы выпустить новые трамваи под названием "Я - донецкий".

"Выполняют мелкие заказы для шахт, но о полноценной работе говорить не приходится. Задолженность по заработной плате на сегодняшний день составляет около 6миллионов", - отметил Грановский.

Летом 2018 на Информресурс "ДНР" появилась информация о запуске проекта по изготовлению десяти трамваев "отечественного производства". Один такой трамвай сразу был выпущен и обкатана, однако после устранения недостатков его так и не ввели в эксплуатацию.

Источник: https://espreso.tv


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