Нардепы хотят штрафовать журналистов за публикацию «недостоверной информации»

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10139 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения распространения недостоверных сведений в средствах массовой информации». Текст законопроекта доступен на сайте ВР Украины.

Согласно новому законопроекту, журналистам и СМИ грозят штрафы от 480 тыс. до 3 млн грн, а также уголовная ответственность и общественные работы в случае размещения «недостоверной информации».

Лапин в своем проекте предлагает ввести уголовную ответственность за «распространение недостоверной информации» в СМИ и сети интернет; позволить Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания прекращать эфир телеканалов «до момента опровержения»; вводить уголовное преследование медиа, в которых «иностранные граждане под видом журналистской деятельности проводят предвыборную агитацию». Кроме того, Лапин предлагает разрешить судам принимать решение об удалении «ложной информации» из интернета, а также запретить судам отказывать в рассмотрении дел о «клевету и ложную информацию».

В пояснительной записке, которую Лапин подал к своему законопроекту, говорится, что документ внесен в парламент из-за неэффективности судов, которые годами рассматривают иски о нанесении ущерба чести и достоинства в результате «неправдивой информации».

Против законопроекта уже выступили такие общественные организации, как «Платформа прав человека», «Лаборатория цифровой безопасности», представительство Freedom House, «Детектор медиа» и другие.

«Такие законодательные инициативы могут бут опасным инструментом для цензуры и давления на независимые СМИ. Даже угроза быть привлеченным к уголовной ответственности может создавать «охлаждающий эффект» для распространения общественно важной информации. Ведь любое расследование о злоупотреблениях или коррупции сначала будет содержать риски получить ответное заявление о преступлении», - сообщила «Лаборатория цифровой безопасности».

Представители общественной организации отмечают, что норма, предусматривающая блокировки сайтов интернет-СМИ, особенно во время выборов, может быть инструментом политической цензуры.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко также назвал законопроект Игоря Лапина очередной атакой на права журналистов.

Источник: https://zaxid.net



