В Харьковских театрах талантливые украинские актеры заняли нишу, где господствовали россияне

Еще несколько лет назад абсолютное большинство гастролеров приезжали в Харьков из России. Однако после аннексии Крыма все резко изменилось: встретить российских артистов в местных театрах теперь почти невозможно.

Харьков еще с советских времен считался определяющим точкой на карте гастрольных маршрутов. "Если Харьков программу или спектакль принял, можно смело прокатывать их по всем сценах СССР", - говорили артисты.

Всего в Харькове семь государственных театров, еще полтора десятка - негосударственных театров и студий, предлагающих зрителю как классику в новом прочтении, так и пьесы современных драматургов.

Театрально-концертная афиша города всегда была большой и пестрой и при этом весьма однообразной с географической точки зрения. 90% гастролеров приезжали из России.

Это резко изменилось с аннексией Крыма и началом войны на востоке Украины.

Въезд в Украину запретили тем, кто публично поддержал аннексию Крыма, а также тем, кто нарушал украинское законодательство и въезжал на полуостров не через украинские пункты пропуска.

Член Национального союза театральных деятелей, театральный критик Юрий Хомайко утверждает, что харьковский зритель не так уж и много потерял.

"Русские еще лет за пять до войны заметно снизили планку и преимущественно привозили антрепризы: одна "звезда" сериалов в окружении третьестепенных актеров часто на посредственный сценарной основе делали "чёс" Украиной", - говорит Хомайко.

Конечно же, были и гастролеры, которых с удовольствием вспоминает, например, директор Харьковского академического драматического театра им. Шевченко Маргарита Сакаян: "Раньше на сцену нашего театра выходили звезды РФ первой величины - Меншиков, Джигарханян, актеры МХАТа".

Теперь разрешение на выступления артистов из РФ дает СБУ.

Она ориентируется не только на "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", который утвержден Министерством культуры Украины и постоянно пополняется, но также может проверить и аккаунты потенциальных гастролеров в соцсетях.

Директор Харьковского академического драматического театра им. Шевченко Маргарита Сакаян говорит:

"Мы никогда не делали ставки на заезжих артистов. Аншлаг на спектакле нашего театра приносит несравненно больше денег, чем прибыль от аренды. А с началом войны зрителей стало не меньше, а больше. Даже странно такое говорить, но мы благодаря отсутствию российских гастролеров только выиграли ибо вся Украина поехала в наш театр", - рассказывает она.

Похожая ситуация и в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Лысенко. Поток зрителей вырос в четыре раза, а доходы от билетов - втрое.

Заместитель гендиректора по маркетингу и развитию Ольга Евдокимова говорит, что театр принимает ежемесячно 4-6 гастролеров. И уже не российских, а украинских и европейских.

"Творческая группа из Нидерландов поставила у нас оперу «Искатели жемчуга», прошедшую с большим успехом. Хореограф из Франции Йохан Нус поставил балет "Маленький принц", который харьковчане тоже встретили с восторгом. В январе этого года мы подписали соглашение с Opera Europa - организацией, которая объединяет около 200 театров и фестивалей из 34 стран", - рассказывает Евдокимова.

Театральный критик Юрий Хомайко заметил еще одну тенденцию: харьковские театры, которые ставили свои спектакли на русском языке, возможно, в расчете на гастроли в РФ, сейчас перевели их на украинском.

"Разве что в Одессу еще можно привезти русскоязычный продукт, а в других украинских городах такие представления собирают меньше зрителей", - говорит он.

Антрепренер Михаил Бондаренко - один из тех, кто последние 20 лет формировали гастрольную афишу Украины. Он уточняет:

"У нас есть современный украинский театр. Ирма Витовская, Ростислав Держипильский (Ивано-Франковск), Максим Голенко - Дикий театр, Стас Жарков - театр "На левом берегу", - эти прекрасные талантливые люди заняли нишу, где когда-то господствовали россияне".

Источник: https://www.bbc.com



