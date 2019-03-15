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Вчера, 13:00
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Азовское море ждет катастрофа: оно может полностью исчезнуть из-за заиливания

К заиливанию Керченского пролива привело строительство Крымского моста, именно это может привести к катастрофе в самое ближайшее время, считают эксперты. То, что все чаще судна тут садятся на мель - подтверждает это мнение.

На фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Официально глубина уменьшилась уже на полтора метра.

Ведущие ученые в области океанологии говорят, что дно пролива не зеркальное, а шероховатое, и за счет этого возможно повышение донных накоплений и уменьшение глубины на фарватере.

Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому, в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось.

Да, можно проводить очистку канала, но его уже чистили, только сбросили отходы близко к каналу, хотя должны были сбросить в глубины Черного моря. Течение это все прогнало, появились водоросли и пошло заиливание.

У Азовского моря единственная связь с миром – это Черное море. Если эта связь прервется - море исчезнет.

Источник: https://www.obozrevatel.com


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