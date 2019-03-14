Напомнить - лишним не станет: немало звезд Голливуда знают украинский язык

Некоторые Голливудские звезды не только гордятся своими украинскими корнями, но и свободно говорят на родном языке и действительно уважают Родину. С кем из мировых селебрити можно пообщаться соловьиной?



Стивен Спилберг

Дедушки талантливого американского режиссера были украинцами. Один из Одессы, другой - из небольшого села вблизи Каменца-Подольского. Стивен знает украинский, ведь слышал его с детства. А еще признается, что порой любит полакомиться украинским борщом.



Кэтрин Винник

Кэтрин, которую на самом деле зовут Екатерина Винницкая, стала всемирно известной благодаря главной роли в телесериале Викинги. Актриса выросла в семье представителей украинской диаспоры в Канаде. Кэтрин до восьми лет общалась исключительно на украинском и сейчас прекрасно им владеет.



Мила Йовович

Известная актриса и модель родилась в Киеве. Когда девочке было 5 лет, семья эмигрировала в США. Но несмотря на это, Мила не забывает о своих корнях. Близко к сердцу воспринимает все, что происходит на ее Родине, использует национальные мотивы в коллекциях одежды, а также поет украинские песни.



Мила Кунис

Еще одна известная актриса, которая может похвастаться знанием украинского языка. Родилась и выросла Мила в Черновцах, но когда ей было 7, семья переехала в Лос-Анджелес. В 2017 году, вместе со своим мужем, известным Голливудским актером Эштоном Кутчером, звезда посетила родной город. Но, по словам Милы, в квартиру, где она проживала до переезда в Америку, ее не пустили.



Ольга Куриленко

Украинская красавица, сыгравшая девушку Джеймса Бонда. Ольга родом из Бердянска, но в 16 лет вместе с мамой переехала в Париж, где работала моделью. Когда она стала успешной, а заказы сыпались один за другим, Ольга решила начать актерскую карьеру. Сегодня на ее счету десятки голливудских блокбастеров. Один только "Квант милосердия" чего стоит.

Источник: https://1plus1.ua