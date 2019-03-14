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Вчера, 21:05
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Самую большую в Украине коллекцию - 5730 рушников - собрал Виктор Ющенко

Пока одни политики борются за главный пост страны, третий президент современной Украины, заядлый пчеловод и любитель аутентичной керамики Виктор Ющенко, поставил рекорд по количеству собранных украинских народных рушников.

Эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин сообщил, что рекорд был зафиксирован официально: в коллекции - 5730 рушников!

"С инициативой выступила его команда, поэтому установление рекорда стало для него сюрпризом, — рассказал Виталий Зорин. — При этом Виктор Андреевич собирает не только рушники, но и вообще — предметы украинского декоративного искусства. Но рушников больше всего. Кстати, рушники есть как сотканные, так и вышитые. Сейчас идет работа над тем, чтобы составить каталог коллекции и затем подать как мировое достижение. Скорее всего, в Книгу рекордов Гиннесса", - рассказал Зорин.

"Часть рушников выделена в отдельную выставку, которая запланирована для экспозиции в областях. Есть рушники, которые уже внесены в каталог, пронумерованы и разложены в соответствии с областями (каждой области Украины свойственен свой орнамент. — Авт.). Для рушников выделено отдельное помещение, не исключено, что оно станет музеем", — уточнил эксперт.

В соцсетях рекорд Ющенко оценили, назвав его "хранителем памяти народа". Другие с юмором предложили Виктору Андреевичу теперь замахнуться на рекорд в другой области собирательства, собрав самую большую в мире коллекцию пчел. Ведь еще одна известная страсть Ющенко — пчеловодство.

Источник: https://www.segodnya.ua


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