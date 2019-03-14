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Вчера, 20:00
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Захотела красивой жизни - и превратила двор в ботанический сад

Ольга Кейда из Федоровки (Запорожская обл.) 10 лет назад планировала обустроить двор для своей маленькой дочери, так как там не было места даже для коляски. Потом высадила фруктовые деревья, потом — хвойные, которых теперь в коллекции уже более 30-ти видов.

Потом начала обустраивать клумбы. Сегодня на них растут разнообразные кусты, многолетние цветы, водяные лилии. Разводит Ольга и орхидеи, которых у нее насчитывается уже более 60 видов. Каждый год коллекция пополняется новыми растениями, все более интересными, редкими и невероятно красивыми.

В обустроенный ботанический сад приходят школьники на уроки природы, экологии, фотографы и просто отдыхающие с детьми.

Источник: http://kontrakty.ua


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