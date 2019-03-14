В Украине вводятся новые стандарты помощи многодетным семьям

Кабмин Украины вводит новые механизмы поддержки семей с детьми, заявил премьер Владимир Гройсман. В этом году планируется выдать более 310 тыс. "пакетов малыша", растет количество заявлений родителей на услуги "Муниципальной няни" и вводится ежемесячная помощь для многодетных семей.

"Украинцев должно быть больше. Для этого мы создаем как новые стандарты жизни, так и механизмы социальной поддержки. Среди них – программы "Пакет малыша", "Муниципальная няня", поддержка детей-сирот: в прошлом году впервые приобрели 829 квартир для тех, кто воспитывался только в детских домах", – сказал Гройсман.

Премьер отметил, что новые инициативы будут предусматривать, в частности, введение дополнительной финансовой поддержки.

В частности, Кабинет министров ввел ежемесячную помощь на детей до шести лет, которые воспитываются в многодетных семьях.

Как пояснил министр социальной политики Андрей Рева, данная социальная выплата будет установлена с 1 апреля 2019 года.

В частности, каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и последующих детей до шести лет ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка до шести лет.

Рева отметил, что размер выплаты с 1 апреля 2019 года составит 1 626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля – 1 699 грн, с 1 декабря – 1 779 грн.

Министр добавил, что по состоянию на 1 января 2019 в Украине было более 334 тыс. многодетных семей, у которых воспитывались 1,14 млн детей из которых 158,8 тыс. детей до шести лет.

Для выплаты данной помощи понадобится 200 млн грн бюджетных средств в месяц.

Источник: https://biz.censor.net.ua



