На одесском заводе по голландской технологии будут делать инверторы для солнечных электростанций

«Инверторы для солнечных электростанций мощностью до 1000 кВА будут производиться на одесском заводе под брендом SEMAG, созданным группой компаний "Метрополия" и группой компаний SE Group International», — говорится в сообщении украинской компании «С-Инжиниринг».
Как известно, на сегодняшний день инверторы, без которых вырабатываемая солнечными станциями энергия не пригодна для использования в общих сетях, в Украине не изготавливаются.
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Невзирая на тот факт, что в основе выпускаемых на одесском предприятии изделий будет лежать голлансдкая технология, компания заверяет, что локализация производства будет настолько глубокой, что инверторы смогут получить сертификат происхождения У-1.
По словам вице-президента по развитию бизнеса и новых рынков AEG Power Solutions Йорга Лидлоффа, в будущем у компании большие планы по расширению линейки продукции, которая будет изготавливаться по ее технологии в Украине.
Источник: https://ubr.ua