Дельфинов Черного моря для их защиты пересчитают с помощью авиации

Летом этого года стартует проект Европейского Союза, который предусматривает проведение специального расширенного международного авиаподсчета дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией.

В исследованиях, рассчитанных на два года, также участвуют ученые из Украины. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Кроме Украины, в исследованиях примут участие Болгария, Румыния, Турция и Монако.

«Есть противоречивая информация о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины. Радует, что наши ученые также примут участие в этом проекте. Кроме авиационного учета, будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях. Здесь предполагается и анкетирования рыбаков и наблюдателей на рыболовных судах, и обследование мертвых дельфинов, которых волны выбрасывают на берег. Эти данные крайне необходимы для выработки мер по предупреждению гибели этих уникальных морских животных», - пояснил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Он отметил, что данный проект ЕС нацелен на поддержку имплементации Морской стратегии в Черном море за счет создания региональной системы мониторинга китообразных и морского шума для достижения хорошего экологического состояния (сокращенно - CeNoBS).

Источник: https://menr.gov.ua



