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Вчера, 15:00
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Освобождение украинских моряков откладывается: Россия не хочет это обсуждать

Россия отказывается от обсуждения требований Украины относительно освобождения захваченных в Черном море украинских военных моряков. Об этом по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта заявил официальный представитель Украины Евгений Марчук.

«Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали», - рассказал Марчук.

Российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену 25 на 25 (25 российских граждан, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы, на 25 удерживаемых Москвой граждан Украины), добавляет представитель Украины.

«Представители ОРДЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, хотя до этого мы подробно это обсуждали», - заявил Евгений Марчук.

Источник: https://www.radiosvoboda.org


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