Земля - ​​планета опасная: ее вулканы уже не раз уничтожали все живое и это может произойти опять

Супервулканы своими извержениями могут вызвать вулканическую зиму и глобальный голод. Таких вулканов на планете десять. Среди них самым опасным считается Елоустоунський, который может взорваться в любой момент.

Термин "супервулкан" приобрел популярность после того, как в 2000 году впервые прозвучал в сериале "Горизонт". По Индексу вулканической активности вулканы этого типа имеют максимальные отметки в 7 и 8.

Гигантский вулкан, расположенный в Йеллоустонском национальном парке в США, извергается с периодичностью раз в 600 тысяч лет. Его кальдера - 55 километров в длину и 72 километров в ширину, она занимает треть территории национального парка. Большой магматической полостью, заполненной расплавленными до жидкой массы горными породами, вулкан и обязан своим гейзерам и горячим источниками.

За всю историю Йеллоустонский вулкан извергался три раза.

Впервые это произошло около 2 миллионов лет назад. Тогда вследствие извержения горные хребты распались, а вулканический пепел покрыл четверть территории Северной Америки. Выбросы магмы поднялись на высоту 50 километров.

Второе извержение случилось более миллиона лет назад, а со времен третьего прошло 640 тысяч лет. Оно было значительно слабее, чем первое, однако вследствие него вершина вулкана обрушилась и образовалась всем известная сейчас кальдера.

Учитывая периодичность предыдущих извержений, которые случались в среднем раз в 600 тысяч лет, некоторые говорят о возможности того, что следующее может случиться уже в ближайшем будущем.

Если это произойдет на самом деле, последствия могут быть непредсказуемыми и катастрофическими, они могут повлечь гибель тысячи людей и наступления вулканической зимы. Последняя может случиться, если пепел и серные газы распространятся земным шаром и препятствовать солнечным лучам добраться поверхности планеты. В результате человечество не сможет выращивать растения на Земле, поэтому еды станет мало для населения планеты.

Однако насколько реальна угроза, пока трудно сказать наверняка. Известно, что в течение 2018 активность гейзеров, которая напрямую связана с процессами в магме, значительно усилилась в регионе. Так, например, самый высокий в мире гейзер Стимбоат за 2018 извергся 32 раза и побил собственный рекорд.

И хотя множество ученых считают возможность извержения вулкана пока маловероятной, ученые NASA уже разработали стратегию того, как предотвратить катастрофу.

Вулкан является огромным генератором тепла, мощность которого можно сравнить с шестью промышленными электростанциями. Чем больше поднимается температура внутри вулкана, тем больше газов это производит. В результате магма интенсивно плавится, а район над магматической полостью начинает подниматься. Когда температура достигает определенной отметки, взрыв становится неизбежным.

Космическое агентство NASA в 2017 создало стратегию, которая может помочь человечеству избежать возможной катастрофы. Она заключается в том, чтобы охладить вулкан до того, как он начнет представлять реальную опасность. Сделать это планируют с помощью воды.

Эффективно решить проблему можно, если просверлить с обеих сторон вулкана два отверстия и залить туда воду под сильным давлением. Это позволит постепенно снизить температуру магмы. Однако реализовать это на практике достаточно сложно и дорого.

Всего на Земле около 20 супервулканов. Извержение одного из них случается в среднем один раз в 100 000 лет.

Один из них расположен в долине Лонг, США. Его кальдера - 32 километра в длину и 17 километров в ширину. В своей поверхностью так много магмы, что его извержение может быть равноценным тому, которое случилось 767 тысяч лет назад - тогда в атмосферу попало 584 кубических километра вещества. Для сравнения, во время извержения вулкана Сент-Гелес 1980 года, которое было одним из крупнейших в 20 веке, это количество составляло лишь 1,2 километра.

Источник: https://tsn.ua



