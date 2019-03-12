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Вчера, 14:21
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Мальчик так увлекся игрой в мобилке, что застрял в унитазе

Теперь в туалете, как правило, не книги читают, а играют в игры в смартфоне. Шестилетний житель Уханя (Китай) взял с собой в туалет смартфон и так увлекся игрой, что не заметил, как провалился глубоко в унитаз.

Когда юный геймер обратил на это внимание, было поздно: он застрял так крепко, что мама не смогла его вытащить, и пришлось вызывать спасателей. Те приехали только через час, и ещё целый час длилась операция по извлечению любителя игр из плена

Пожарные успокаивали плачущего ребёнка и в то же время аккуратно разрезали сиденье, чтобы не нанести мальчику травм.

Всё закончилось благополучно, и геймер отделался незначительными ссадинами.

Источник: https://shanghai.ist


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