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Вчера, 12:00
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Неосторожная одесситка едва не утонула в море со своим ребенком в коляске

Штормовой ветер едва не стал причиной трагедии в Одессе: с пирса в открытое море сдуло коляску с ребенком. Об этом в Facebook сообщил пользователь Василий Бушаров, ставший 11 марта свидетелем инцидента на популярном пляже «Аркадия» и выложивший видео с места происшествия.

«Аркадия. Пляж. Сидим, смотрим на море, — напиcал он. — Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из парней снимает одежду. Причем снимает очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса…»

По словам очевидца, примерно через полминуты на пирс подняли женщину в темной одежде, следом — малолетнего ребенка. Оба были живы, их сразу же стали укутывать в теплую одежду. Затем на пирс из воды выбрался их отважный спасатель — тот самый молодой мужчина. Коляска осталась в море.

«Ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса, — уточняет очевидец происшествия. — Мама прыгнула следом. Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или, правильно сказать, спас».

Имя героя пока неизвестно. Имя женщины, рискнувшей гулять с малышом на пирсе во время шквального ветра, тоже неизвестно.

Источник: https://fakty.ua


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