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Вчера, 19:30
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Официальное заявление Службы безопасности Украины про обвинения от Андрея Билецкого

СБ Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии «Национальный корпус» Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации, сообщает Пресс-центр СБУ Украины.

Очень жаль, что Народный депутат Украины, лидер Нацкорпусу Андрей Белецкий дает возможность манипулировать собой.

Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов.

В связи с изложенным, Служба официально обращается к ГБР Украины зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

Источник: https://ssu.gov.ua


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