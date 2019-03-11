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Вчера, 22:00
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Украинских девушек продают в рабство: пограничники Харькова перекрыли канал "поставок"

В Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как стало известно, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыли три женщины. При этом одна из них, проживая в России на протяжении последних пяти лет, пыталась переправить в РФ двух украинок, которых "работодатели" собирались использовать для предоставления услуг интимного характера.

Организаторшу незаконной схемы задержали. В свою очередь, две соискательницы российских "вакансий" после профилактической беседы от поездки в РФ отказались.

Напомним, недавно в аэропорту Запорожья сотрудники СБУ задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока. Как выяснилось, жительница Мариуполя занималась переправкой молодых украинок за границу, обещая им работу в заведениях общепита, а также значительные заработки. На самом же деле девушек заставляли отрабатывать деньги, оказывая интимные услуги. За каждую переправленную девушку злоумышленница получала 300 долларов.

Источник: https://dpsu.gov.ua


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