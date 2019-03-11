В Украине - непогода, есть разрушения и жертвы

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях.

Пострадали Львовская - 19 населенных пунктов, Киевская - 12 н.п., Житомирская - 12 н.п., Луганская - 3 н.п., Черновицкая - 1 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате падения части дерева в г. Винница погиб ребенок (2008 г.р.). В г. Одесса произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмированы 1 человек (1935 г.р.). В с. Ивановка Теребовлянского района Тернопольской области произошло падение металлической водонапорной башни (находилась на стадии строительства).

В результате порывов ветра остаются поврежденными крыши 75 (было повреждено 108, восстановлено 33) зданий жилой и социальной сферы в 5 областях. По данным ГСЧС, в течение суток подразделениями ГСЧС убрано более 100 поваленных деревьев.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 420 человек и 114 ед. техники, из них от ГСЧС 270 челеловек личного состава и 64 ед. техники.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Источник: https://dsns.gov.ua



