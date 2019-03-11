Героин на миллион евро пытались переправить через украинскую таможню в Закарпатье. СБУ

На Закарпатье задержали контрабандиста с крупной партией героина, который пытались переправить в Европу. Об этом говорится в сообщении СБУ. Правоохранители отмечают, что стоимость изъятого "товара" составляет более одного миллиона евро.

"Во время прохождения таможенного контроля на пропускном пункте "Лужники" правоохранители задержали гражданина одной из стран Юго-Восточной Азии. Из специально оборудованных хранилищ обустроенных в салоне его автомобиля изъяты пакеты с героином общим весом почти тридцать один килограмм", - говорится в сообщении.

По данным фискальной службы, за контрабанду такого характера предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет.

Источник: https://ssu.gov.ua



