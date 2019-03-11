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Промышленность / Ужгород
Вчера, 17:00
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Завод по сборке электроники в Закарпатье открывает американская компания Jabil Circuit

Американская компания Jabil Circuit строит второй завод площадью более 20 000 кв. м по сбору электроники в селе Розовка. На новом заводе будут собирать мобильные телефоны, медиаплееры и компьютерную технику для экспорта в ЕС.

Как отмечается в сопроводительных материалах компании, с расширением производства в Ужгороде производственные мощности украинского подразделения компании увеличатся вдвое. Таким образом, это будет самый большой заводской комплекс Jabil в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка).

Компания Jabil Circuit входит в тройку мировых лидеров среди компаний с контактной сборкиой.

Ужгородский завод компании производит электронику для брендов Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec.

Jabil является разработчиком продуктовых решений, предоставляет полный промышленный дизайн, обеспечивает производство, осуществляет поставки и управление продуктами. Jabil имеет более 100 заводов в 26 странах, сотрудничает с более 300 компаниями.

Как сообщается на сайте компании, первый офис Jabil разместился в Харькове. В нем эксперты предоставляют услуги в сферах облачных платформ, веб- и мобильной разработки, IoT тому подобное.

Источник: https://www.epravda.com.ua


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