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Сегодня, 13:00
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Знаменитый кот Нурс летает на самолете и ловит мышей в свободное время

«У всех коты как коты, а у нас — Нурс!» — говорят на бывшем военном аэродроме в Щучине. Здесь живет кот, который помимо прямых кошачьих обязанностей ловить мышей и умилять людей еще и летает на самолете!

Нурс в регионе уже стал настоящей знаменитостью! Правда, о своей известности кот не подозревает и так же, как и раньше, занимается ловлей мышей и старательно мурлыкает на коленях людей. В общем, делает все, что и положено хозяйскому коту. А вот летать стал случайно. За свою жизнь (а парню всего 8 месяцев!) он совершил уже несколько полетов. И на этом, судя по всему, останавливаться не собирается.

Хозяин Нурса пилот Андрей Чернышов рассказал, что в ангаре завелись мыши и там решили завести кота. Взяли малыша. "НУРС — неуправляемый реактивный снаряд. Коту эта кличка очень подходит", — смеется Андрей.

По словам Андрея, кот постоянно рядом с авиаторами. У Нурса есть свой домик, но спать он предпочитает в ангаре — среди деталей и тряпок, пропахших авиационными топливом и смазкой.

А еще любит отдыхать в кабине самолета.

Однажды Нурсик запрыгнул в кабину самолета перед стартом и остался: стал с интересом смотреть по сторонам. Так и стали летать. Правда, его берут в полет только тогда, когда Андрей вылетает один. Когда есть пассажиры, четырехлапому авиатору вход в самолет закрыт. Вопрос безопасности.

Взлетающие самолеты кота нисколько не смущают. На шум двигателей животное никак не реагирует. Когда не отправляется в полет, всегда встречает и провожает самолеты.

Источник: https://charter97


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