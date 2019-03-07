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Общество / Армия
Вчера, 18:00
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Для поддержки армии Украина в этом году получит от США 350 млн дол

Соединенные Штаты Америки в 2019 году выделили 350 млн долл. на поддержку Вооруженных сил Украины и намерены продолжить ежегодные совместные учения Sea Breeze. Об этом заявил в Мариуполе атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине Томас Уоффорд.

«В этом году мы выделили 350 млн долларов на поддержку Вооруженных сил. Сейчас хотим больше уделять внимания Военно-морским силам. Также продолжим ежегодные совместные учения Sea Breeze», — заявил Уоффорд.

Он также отметил, что США активно оказывают поддержку Украине в вопросах безопасности.

Ранее группа ИС сообщала, что США рассматривают дополнительные поставки Украине летального оружия.

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