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Вчера, 21:13
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Веселые японские кошки развлекаются в асфальтовых дырах тротуаров. ФОТО

Японский фотограф, который в сети пользуется именем Nyankichi Rojiupa, обнаружил группу бездомных кошек, которые превратили ямы на уличных дорогах в игровую площадку, и его снимки прекрасно демонстрируют, насколько весело они проводять время.

"Я случайно наткнулся на этих беспризорников и теперь провожу с ними все свои выходные", - сказал фотограф.

И хотя у него нет собственных кошек, он подружился с некоторыми из них.

"Мне удалось заслужить их доверие до такой степени, что они позволяют мне играть вместе с ними", - добавил он.

Особая фишка уличных проказников - прыгать из отверстий дренажной трубы, принимая самые милые позы. А когда эти пушистики не заняты своим кошачим паркуром, они даже позволяют себя гладить.

Тем не менее, фотограф сказал, что время от времени кто-то начинает выражать беспокойство по поводу дружбы, которую он разделяет с этими животными. По его словам, некоторые предполагают, что его фотографии могут привлечь тех, кто может навредить кошкам.

Кошки привольно живут на територии охраняемой частной собственности и их регулярно подкармливают, заверил Рожюпа.

https://www.unn.com.ua


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