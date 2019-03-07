Курс валют

» » Чтобы купить дочери подарок к 8 марта, мужчина украл люки

Новости

Все новости
Общество / Кировоград
Вчера, 22:00
55
Версия для печати

Чтобы купить дочери подарок к 8 марта, мужчина украл люки

В Кропивницком мужчина украл канализационные люки, чтобы подзаработать на подарок для дочери к 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области.

Инспекторы полиции получили сообщение, что неизвестный хочет похитить канализационные люки на улице Юрия Коваленко.

Правоохранители обследовали территорию и обнаружили автомобиль вероятного злоумышленника. В багажнике его автомобиля были два канализационных люка.

Как пояснил 64-летний мужчина, он хотел подзаработать денег дочери на подарок к 8 марта. Мужчину и находки патрульные передали следователям.

А в России мужчина в подарок любимой украл 15 центнеров сена.

https://www.unn.com.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт