Чтобы купить дочери подарок к 8 марта, мужчина украл люки

В Кропивницком мужчина украл канализационные люки, чтобы подзаработать на подарок для дочери к 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области.

Инспекторы полиции получили сообщение, что неизвестный хочет похитить канализационные люки на улице Юрия Коваленко.

Правоохранители обследовали территорию и обнаружили автомобиль вероятного злоумышленника. В багажнике его автомобиля были два канализационных люка.

Как пояснил 64-летний мужчина, он хотел подзаработать денег дочери на подарок к 8 марта. Мужчину и находки патрульные передали следователям.

А в России мужчина в подарок любимой украл 15 центнеров сена.

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