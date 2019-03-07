Что потеряло государство из-за правонарушений в Укроборонпроме

После 2014 года убытки Укроборонпрома из-за различных правонарушений на предприятиях составили более 350 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания СНБО. А общая сумма убытков по делам о схемах на предприятиях "Укроборонпрома" составила почти 1 млрд грн.



Расследование прокуратуры

"За этот период внесены в ЕРДР 480 уголовных правонарушений на предприятиях государственного концерна Укроборонпром. Установлено ущерб на общую сумму более 350 млн грн, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами сумму более 65 млн грн. С учетом цифры за текущий год, связанной с широко известной фирмой "Оптимумспецдеталь", это уже около 100 млн грн. В результате, сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, один - бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров и т.д." - отметил Луценко.

Генпрокурор отметил, что продолжается уголовное производство по 150 уголовным делам. В суд направлено 11 производств, вынесено 86 приговоров в отношении 77 человек.

"Речь не о наказании мелких козлов отпущения, а о реальных должностных лицах, допускающих те или иные правонарушения", - сказал он.

Генеральная прокуратура объявила о подозрении в уклонении от уплаты налогов руководителю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе, который фигурирует в расследовании "Наших денег с Денисом Бигус". По данным следствия, "Оптимумспецдеталь" не оплатила 26,6 млн грн налогов от поставок деталей предприятиям Укроборонпрома.



Расследование НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало имущество должностных лиц "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 миллионов гривен госпредприятия. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга.

"На сегодняшний день мной как директором Национального антикоррупционного бюро наложен временный арест на имущество подозреваемых до решения суда - это 25 земельных участков, 21 объект недвижимости, 9 автомобилей. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога различных сумм", - отметил директор НАБУ.

По его словам, расследованная НАБУ схема касалась уплаты одному предприятию средств за ту работу, которая одной из структур "Укроборонпрома" не предоставлялась. Убытки государства в целом превысили 55 млн грн.

При этом он уточнил, что всего в расследованиях фигурирует 10 государственных предприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома".

Общая сумма убытков по делам о схемах на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.



Дело в суде

Соломенский суд Киева арестовал действующего директора ГП "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и экс-заместителя директора "Спецтехноэкспорта" Денис Панасенко с внесением альтернативных залогов.

Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", причастного к организации преступной схемы растраты средств, причинившее государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен.

Действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящей в состав государственного концерна "Укроборонпром", задержали по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

Источник: https://www.unn.com.ua



