Умер Кит Флинт: легенды уходят из жизни, потому что не выдерживают ее абсурдности

В Великобритании умер английский певец, танцор и мотогонщик Кит Флинт. Фанаты его больше знают как солиста группы The Prodigy, которая создала свой особый музыкальный мир и стала культовую для поколения 90-х годов прошлого века.

Кит Флинт умер на 50 году жизни. Его нашли мертвым в собственном доме в Эссексе - в графстве на востоке Англии. Об этом сообщили в издании The Sun. Причина смерти - неизвестна, однако, по словам представителей полиции, ее нельзя считать подозрительной. Представители группы подтвердили смерть исполнителя, назвав причиной самоубийство.

"Я в шоке, безумно злой, растерянный, с разбитым сердцем, - отреагировал на смерть Флинта автор песен The Prodigy Лиам Гаулетт.

В этом году группа The Prodigy заявлена в перечне приглашенных гостей на украинский фестиваль UPark 2019. Журналисты Lifestyle 24 взяли комментарий у представителей сервиса Concert.ua. относительно будущего концерта: "Да, мы знаем, что он (Кит Флинт) умер. Узнали об этом из СМИ, как и все остальные. Но точной информации об отмене выступления их группы на фестивале UPark-2019 пока нет". В то же время сами организаторы UPark 2019 рассказали, что уже начали переговоры с менеджментом группы, относительно выступления в рамках фестиваля.

Кот Флинт стал настоящей легендой электронной музыки, рейва и альтернативного рока. Еще с 1990-х он прославился не только как исполнитель, но и танцор, выполняя сначала только роль танцовщика в группе The Prodigy.

В 1996 году он впервые спел в песне Firestarter, после чего и началась его успешная музыкальная карьера.

С 1990 года по настоящее время он вместе с другими музыкантами выпустил несколько успешных хитов, а выдающиеся синглы группы знают все меломаны - Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire, Firestarter, Baby's got a Temper и другие.

Источник: https://www.thesun.co.uk



