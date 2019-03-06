Курс валют

» » Украина попала в список стран с самым дешевым Интернетом

Новости

Все новости
Главные новости / IT и медиа
Вчера, 14:42
72
Версия для печати

Украина попала в список стран с самым дешевым Интернетом

Украина попала в список стран с самым дешевым мобильным интернетом, заняв четвертое место после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

Об этом сообщается в исследованиях Worldwide mobile data pricing, где оценивалась стоимость услуг мобильных данных в 230 странах.

Если посмотреть на карту, где цветом от голубого до тёмно-синего показана стоимость 1 гигабайта Интернета, то видно, в какой части находится Украина. Страны имеют цветовую кодировку по средней цене одного гигабайта (1 ГБ) мобильных данных. Чем темнее страна, тем дороже данные. Мобильная передача данных самая дешевая - в бывшем СССР и за его пределами, а также в некоторых из самых дорогих стран Северной Америки, Африки и Западной Европы.
Первое место среди стран с самым дешевым мобильным интернетом занимает Индия. Средняя цена одного гигабайта мобильных данных здесь стоит 0,26 доллара.

Среди стран СНГ, где также мобильные данные одни из самых дешевых в мире, Кыргызстан занимает второе место в рейтинге. Средний показатель в этой стране — 0,27 доллара, что опережает Казахстан, занимающий третье место с ценой 0,49 доллара за гигабайт интернета.

На четвертом месте — Украина, где стоимость мобильного интернета составляет 0,51 доллара за гигабайт.

Читайте также: Google запустил в Украине детский сервис Youtube Kids

Для сравнения, наиболее дорогие мобильные данные в таких странах как: Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета 75 долл за гигабайт), Греция (почти 33 долл), Чад (23 долл), Швейцария (свыше 20 долл), Туркменистан (почти 20 долл ), Гренландия (около 17 долл), Мозамбик (около 16 долл), Португалия (14 долл), Норвегия (13 долл).

Источник: Капитал

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт