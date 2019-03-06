Украина попала в список стран с самым дешевым Интернетом

Украина попала в список стран с самым дешевым мобильным интернетом, заняв четвертое место после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

Об этом сообщается в исследованиях Worldwide mobile data pricing, где оценивалась стоимость услуг мобильных данных в 230 странах.

Если посмотреть на карту, где цветом от голубого до тёмно-синего показана стоимость 1 гигабайта Интернета, то видно, в какой части находится Украина. Страны имеют цветовую кодировку по средней цене одного гигабайта (1 ГБ) мобильных данных. Чем темнее страна, тем дороже данные. Мобильная передача данных самая дешевая - в бывшем СССР и за его пределами, а также в некоторых из самых дорогих стран Северной Америки, Африки и Западной Европы.

Первое место среди стран с самым дешевым мобильным интернетом занимает Индия. Средняя цена одного гигабайта мобильных данных здесь стоит 0,26 доллара.

Среди стран СНГ, где также мобильные данные одни из самых дешевых в мире, Кыргызстан занимает второе место в рейтинге. Средний показатель в этой стране — 0,27 доллара, что опережает Казахстан, занимающий третье место с ценой 0,49 доллара за гигабайт интернета.

На четвертом месте — Украина, где стоимость мобильного интернета составляет 0,51 доллара за гигабайт.

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Для сравнения, наиболее дорогие мобильные данные в таких странах как: Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета 75 долл за гигабайт), Греция (почти 33 долл), Чад (23 долл), Швейцария (свыше 20 долл), Туркменистан (почти 20 долл ), Гренландия (около 17 долл), Мозамбик (около 16 долл), Португалия (14 долл), Норвегия (13 долл).

Источник: Капитал