Экологи бьют тревогу: мир все больше тонет в мусоре

В последнее время даже далекие от мировых проблем люди стали замечать, что вокруг нас слишком много "долгоиграющих" отходов: мусора из пластика, который разлагается даже не десятилетиями - столетиями. Уже есть множество людей, которые отказываются от использования упаковок из пластка, заменяя их экологичными материалами. И это не зря.

К 2030 году общий объем пластиковых отходов в мире возрастет более чем на 40%, а количество мусора, загрязняющего мировой океан удвоится. Об этом сообщается в ежегодном докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По данным экологов WWF, за последние 18 лет уровень отходов химической промышленности был практически удвоен по отношению к началу эры пластика, а уровень загрязнения воздуха и океанов растет в геометрической прогрессии. При этом последствия такого явления для мировой экосистемы непредсказуемы, передает портал Капитал.

«Сейчас объем производства изделий из пластика составляет порядка 53 кг в год на каждого человека. Их производят бесконтрольно, без учета реальных потребностей, и это не позволяет ни регулировать масштаб загрязнения, ни остановить его рост», — подчеркивает WWF.

В своем докладе экологи призывают правительства всех стран к участию в глобальном соглашении, которое юридически обяжет государства создать действующие национальные стратегии борьбы с загрязнением, сократить производство и использование пластиковых изделий, а также принять необходимые меры по безопасной утилизации отходов.





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«Около 40% пластмасс, которые мы потребляем сегодня, — это одноразовые изделия, такие как столовые приборы, тарелки, пищевые контейнеры, упаковка и бутылки. Эти предметы должны просто исчезнуть из нашего обихода. Также важно разработать государственные стимулы, который помогут производителям и бизнесменам сделать выбор в пользу отказа от пластика и использования биоразлагаемой упаковки», — цитирует телеканал ABC слова Ричарда Лека, главы австралийского департамента океанографии WWF.

Исследование WWF свидетельствует, что 100 млн тонн пластика ежегодно становятся мусором, загрязняя землю, реки и океаны. Продукты бесконтрольного сжигания пластиковых отходов становятся причиной увеличения числа случаев заболевания раком и ставят под угрозу существование 270 видов животных.



