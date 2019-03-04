Астрономы до сих пор точно не знают, сколько планет вращается вокруг нашего Солнца

До 2006 года было принято считать что в Солнечной системе девять планет, но после Международный астрономический союз (МАС) учел наличие нескольких десятков схожих с Плутоном объектов в поясе Койпера и решил, что в Солнечной системе существует восемь полноценных планет, а остальные - в том числе и Плутон - карликовые.

Но, в начале 2016-го, астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин сделали сенсационное заявление: за Плутоном может находится настоящая планета, в пять раз тяжелее Земли и немного меньше по размеру, чем Нептун и Уран.

Главной проблемой сталио ее выявление, поскольку она находится так далеко, что даже мощному земному телескопу Subaru придется потратить годы, чтобы отыскать ее в темноте на краю Солнечной системы.

Браун и Батыгин проанализировали другие объекты астероидного облака, на которые оказывает сильное гравитационное воздействие возможная Девятая планета. После трех лет исследований, они уточнили данные о загадочной планете и на днях опубликовали результаты своей работы в журнале The Astronomical Journal.

Согласно их статье "Орбитальные скопления в отдаленной Солнечной системе", на скопление ледяных тел, находящихся за орбитой Нептуна влияют гравитационные силы невидимой нам планеты.

Получив обновленную информацию, ученые пришли к выводу, что Девятая планета лишь в пять раз тяжелее Земли, а не в 10, как они считали раньше. Также анализ движения удаленных объектов позволил определить, что возможна планета находится намного ближе к Солнцу - на расстоянии около 400 астрономических единиц. К сравнению, расстояние от Земли до Солнца составляет одну а.е. или около 150 млн км.

"Будучи в пять раз тяжелее Земли, Девятая планета очень напоминает типичную экстрасолнечную супер-Землю. Это недостающие звено солнечной системы в формировании планет. Исследования за последние 10 лет показали, что планеты подобного размера очень часто встречаются вокруг других подобных солнце звезд. Девятая планета будет ближайшим объектом, который мы найдем для открытия окна и изучения свойств типичных планет в нашей галактике", - говорит Майкл Браун.

"Моя любимая характеристика гипотезы о Девятой планете - это то, что ее можно проверить с помощью наблюдений. Перспектива когда-нибудь увидеть реальные изображения этой планеты очень мотивирует", - объясняет Константин Батыгин.

Наиболее вероятно, что Девятая планета - это холодный газовый гигант, ядро которого состоит из металлов и силикатов, упакованных сверху в прочные льды. Если у планеты есть атмосфера, то она должна состоять из водорода и гелия, а также долей водяного и метанового льда.

Правда, пока ученые обнаружат одну из самых планет в Солнечной системе, велика вероятность и того, что она будет не девятой, а десятой, потому что опять разгорелись споры по поводу возвращения Плутону статуса планеты.

Источник: https://techno.nv.ua



