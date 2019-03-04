Древние римляне мало чем отличались от современных подростков: рисовали интимные вещи

Британские археологи в Камбрии, у Бремптон, в остатках карьера в Гелт Вудс, на месте добычи камня для строительства вала Адриана, которое велось почти 2000 лет назад, обнаружили сделанные римскими солдатами рисунки - карикатуру на своего командующего и изображения пениса, сообщает The Sun.

На самом деле граффити были обнаружены еще в XVIII веке. Они были доступны для публики до 1980-х годов - до обрушения грунта, когда исчезла тропинка, ведущая к рисункам.

Из надписей в этом карьере можно составить представление об организации и ходе работ по ремонту и восстановлению Адрианов вала. В надписях содержатся имена нескольких военных, в том числе их чины и данные о тех легионы, которые осуществляли работы по восстановлению стены.

Одна надпись гласит: APRO ET MAXIMO CONSVLIBVS OFICINA MERCATI. В переводе это означает: «Во время консульства Апера и Максимуса». Апер и Максимус - консулы или дипломаты Римской империи до начала III века.

Майк Коллинз по организации Historic England говорит: "Эти надписи в Гелт Вудс, может быть, одни из самых важных, связанных с Адриановым валом. Они дают представление об организации масштабного строительного проекта. Некоторые из них имеют очень личный характер, например, карикатура на офицера".

"Сейчас нам предоставляется прекрасная возможность запечатлеть их такими, какими они сохранились в 2019 году, используя самые современные технологии. С тем, чтобы у нас была возможность изучить их подробнее в будущем", - подчеркнул профессор археологии университета Ньюкасла Ен Хейнс.

Сейчас археологи из университета Ньюкасла создают 3D-копию надписей, после чего их изображения будут доступны публике. Археологи работают в сотрудничестве с альпинистами и скалолазами, которые помогают им спуститься на 9 метров вниз по стене карьера.

Находки такого рода являются лучшим аргументом для опровержения фейковых заявлений так называемых историков-альтернативщиков о том, что вся история человечества на самом деле занимает всего где-то полторы тысячи лет, а ученые все время врут и прячут от человечества правду ради своих "тепленьких" мест и высоких заработков.



Напоминаем

Вал Адриана - это оборонительное укрепление из камня и торфа, построенное римлянами при императоре Адриане в начале II века для защиты от набегов шотландских племен пиктов и бригантив с севера. Стена пересекает северную Англию от Ирландского до Северного морей у границы с Шотландией, длина вала составляет 117 км.

Источник: https://www.thesun.co.uk



