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Сегодня, 08:30
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Пересадка органов в Украине: Верховная Рада разблокировала трансплантацию

В Украине два месяца были заблокированы все операции по трансплантации органов - от родственных и неродственных доноров. С января в Украине начал действовать новый закон о трансплантации, но система здравоохранения оказалась к нему не готова - нет реестра доноров и реципиентов. И вот очередной закон - 9461-д - эту проблему решил.

Медики боялись, что при отсутствии такого реестра после проведения операций им могут угрожать уголовные дела. Ведь старый закон о трансплантации действовать уже перестал.

"Закон 9461-д позволяет делать операции трансплантации при отсутствии реестров", - объясняла один из авторов закона Ольга Богомолец.

Таким образом, депутаты создали определенный переходный период до тех пор, пока будет готов и будет работать реестр доноров. Этот период продлится до 1 января 2020 года. К этому времени организация трансплантации осуществляться на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

До начала работы реестра и в течение следующих трех месяцев со дня начала его работы решения о трансплантациию будет принимать консилиум врачей.

Закон расширил перечень лиц, которые могут стать донорами костного мозга среди близких родственников, и предоставил возможность семейным врачам получить согласие на посмертное донорство от потенциальных доноров.

По приблизительным подсчетам Минздрава, в Украине около 5 тыс. человек нуждаются в пересадке органов.

Источник: https://www.bbc.com


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