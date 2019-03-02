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Общество / Криминал
Вчера, 12:00
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Идут масштабные проверки: директора двух заводов "Укроборонпрома" отстранены от работы

Директор ГП "Харьковское КБ по машиностроению им.Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей. Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

По словам Букина, руководители предприятий отстранены на период расследования информации, опубликованной программой "Наши деньги".

Напомним, что журналисты программы "Наши деньги" подозревают, что в армию поставляли детали по завышенным ценам.

Генпрокурор Юрий Луценко:

"Не секрет, что запчасти контрабандно ввозят для нужд "Укрборонпрома". Считаю это приемлемым. В условиях войны запчасти для ремонта военной техники могут ввозиться контрабандой. В то же время неприемлема и аморальна нажива на этой деятельности. Для меня нет разницы, кто и под чьими флагами это делает".

По словам генпрокурора Юрия Луценко, журналистское расследование появилось в тот момент, когда расследование махинаций в оборонной отрасли находилось "на финишной прямой". Вероятная сумма убытков составляет 22 млн грн, заявил глава ГПУ.

Источник: http://www.sq.com.ua


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