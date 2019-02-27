Началось: роботы теперь будут читать проповеди в буддийских храмах, христианам - приготовиться

В Японии A-Lab Co создали первого робота, который будет читать проповеди в буддийском храме, расположенном в Киото. Об этом сообщает The Japan Times. Механизм, основанный на искусственном интеллекте, будет читать проповеди в храме Кодай-дзи, который находится в Киото.

Робот получил имя Миндару, а создали его по образу японской богини Каннон — заступницы милосердия.

Как сообщает издание, в слабо освещенном зале храма робот произнес речь о Сутре Сердца и человечестве с английскими и китайскими субтитрами, спроецированными на стену, пока на заднем плане играла музыка.

Также, сообщалось, что учения робота наводят на «путь преодоления всех страхов и разрушения неправильных представлений, а также на реализацию совершенной нирваны».

«Если образ Будды говорит, то учение буддизма, вероятно, будет легче понять», - сказал Тенсо Гото, главный управляющий храма в приходе Хигашияма в Киото, на пресс-конференции.

Другой чиновник, связанный с храмом, выразил надежду, что робот «поможет людям, которые обычно мало связаны с буддизмом, проявить интерес» к религии.

Высота робота составляет 195 сантиметров, а вес — 60 килограммов. Каркас Миндара выполнен из алюминия, а лицо и руки изготовлены из силикона.

Во время проповедей его речь сопровождают субтитры на английском и японском — так робота поймут больше людей. Робот пробудет в храме с 8 марта по 6 мая.



Источник: https://golos.ua



