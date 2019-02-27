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Сегодня, 17:12
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Водку, предназначенную для лидера Северной Кореи, изъяли в Нидерландах: 90 тысяч контрабандных бутылок

Таможня порта Роттердам в Нидерландах перехватила контейнер с российской водкой. По информации издания Algemeen Dagblad, алкоголь собирались в обход санкций ООН отправить в КНДР для лидера страны Ким Чен Ына и руководителей армии.

Контейнер неделю назад обнаружили на борту китайского контейнеровоза, который, по документам, должен был доставить груз из России через Роттердам в Китай. Когда таможенники 26 февраля пришли конфисковать водку, оказалось, что контейнер перепрятали под фюзеляж самолета, находившийся на борту судна.

Всего изъято 3000 ящиков водки "Столбовая", по 30 бутылок в каждом.

Как заявила министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг, которая распорядилась конфисковать водку, санкции ООН, в частности, регулируют импорт предметов роскоши в КНДР, поэтому прекращение транспортировки контейнера было необходимо.

Источник: https://www.ad.nl


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