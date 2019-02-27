В Индонезии оползень в золотоносной шахте завалил 60 человек

На шахте в Индонезии, где добывалось золото, неожиданно произошел оползень. Опоры и другие конструкции рудника обрушились, а работники оказались в ловушке. Под обвалами оказалось более 60 человек.

Местные власти оперативно организовали спасательные работы. На данный момент 13 работников шахты удалось освободить из-под обвалов, 3 человека погибли. Ведутся работы по оказанию помощи другим пострадавшим.

Несмотря на то, что правительством Джакарты подобные мелкие рудники запрещены, в регионах Индонезии по-прежнему можно встретить подобные шахты, так как местные власти закрывают на это глаза.

Источник: https://www.reuters.com



