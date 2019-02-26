Курс валют

» » "Дональд Кук" пришвартовался в Одессе, на эсминце состоится прием и пресс-конференция

Новости

Все новости
Политика / Одесса
Сегодня, 12:00
1
Версия для печати

"Дональд Кук" пришвартовался в Одессе, на эсминце состоится прием и пресс-конференция

Впервые за много лет корабль ВМС США поставили у причала морского вокзала, всю правую часть которого из-за этого оградили забором. Внутри дежурит спецназ Военно-морских сил Украины и полиция. Они заворачивают зевак.

По данным «Думской», на американском эсминце состоится большой прием с участием множества VIP-персон.

Приглашены послы многих стран, дипломаты, министры и кандидаты в президенты Украины.

Будет присутствовать также специальный представитель президента США по Украине господин Курт Волкер, который утром даст большую пресс-конференцию для журналистов прямо на борту «Дональда Кука».

Источник: https://dumskaya.net


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт