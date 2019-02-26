"Дональд Кук" пришвартовался в Одессе, на эсминце состоится прием и пресс-конференция

Впервые за много лет корабль ВМС США поставили у причала морского вокзала, всю правую часть которого из-за этого оградили забором. Внутри дежурит спецназ Военно-морских сил Украины и полиция. Они заворачивают зевак.

По данным «Думской», на американском эсминце состоится большой прием с участием множества VIP-персон.

Приглашены послы многих стран, дипломаты, министры и кандидаты в президенты Украины.

Будет присутствовать также специальный представитель президента США по Украине господин Курт Волкер, который утром даст большую пресс-конференцию для журналистов прямо на борту «Дональда Кука».

Источник: https://dumskaya.net



