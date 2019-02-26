Невакцинированным детям Ровенщины запрещают ходить в школу и в детский сад

Детям, не имеющим прививок против кори, с целью защиты населения от инфекционных болезней, посещать учебные заведения запрещено. Такое поручение поступило в областное управление образования от заместителя председателя Ровенской ОГА Светланы Богатырчук-Кривко.

На областном уровне уже есть документ, который говорит, что дети, которые не имеют прививок без уважительных причин, не должны посещать организованные детские коллективы. Детям без прививок предоставят образование, но другими, альтернативными методами. Среди них - дистанционное обучение, отметил заведующий областного лабораторного центра Виктор Мороз.

Руководителям учебных заведений поручили провести родительские собрания о необходимости вакцинации.

«Еще раз обращаюсь к родителям, ведь, в первую очередь, это их ответственность за жизнь и здоровье детей. Они должны принять для себя правильное решение, обратиться в учреждения здравоохранения и вакцинировать своих детей. На эти родительские собрания будут приглашены медики, которые смогут ответить на все вопросы, которые беспокоят родителей», - рассказала Зоряна Довганик, начальник управления образования Львовского горсовета.

Напомним, в прошлом году в Ровенской зарегистрировали более три тысячи больных корью, а с начала 2019 заболело уже почти две тысячи человек. От осложнений кори двое умерли.

Источник: https://pedpresa.ua



