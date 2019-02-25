Автобус по цене самолета приобрел для доставки пассажиров к трапу Одесский аэропорт

Международный аэропорт Одессы подписал с украинской компанией "Спецтехника+" договор на поставку пассажирского автобуса стоимостью 19,08 млн. грн. Это на 1 млн. грн. больше, чем на прошлой неделе удалось выручить аэропорту "Киев" (Жуляны) за арестованный российский Boeing.

Тендер на покупку техники производства словенской компании ТАМ одесситы объявили еще в прошлом году. Они готовы были потратить на него 19,2 млн. грн. Однако в ходе торгов, в которых приняли участие две компании, удалось немного сбить цену.

Специализированный автобус повышенной вместимости предназначен сугубо для подвозки пассажиров от терминала к трапу самолета. А его ключевой особенностью являются расположенные по двум сторонам двери. Технику длиной 15 м в движение приводит дизельный мотор MAN D0836 LOH41 на 250 лошадок. За один раз автобус может перевезти 120 человек из расчета, что на каждом квадратном метре разместятся четверо пассажиров. Из комфортных опций последние смогут рассчитывать только на кондиционер и отопление. Гарантийный срок составляет 2 года.

Для сравнения, в среднем цены на классические автобусы варьируются от 4 до 10 миллионов гривен. К примеру, белорусский МАЗ 171075 на 122 места обойдется в 5,4 миллиона гривен, а новенькая британская Temsa 35E, вмещающая до 40 пассажиров, – почти в 9 миллионов грн. Бывшие в употреблении автобусы британского и немецкого производства можно приобрести за 2-3 миллиона – речь идет о машинах 2000-х годов выпуска.

Источник: https://ubr.ua



