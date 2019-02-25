Работа в школе становится все более опасной: учительница умерла после конфликта с родителями

У 46-летней учительницы из села Гнатков Томашпольского района Винницкой области произошел инсульт после конфликта с отцом ученицы школы, в которой она работала. Через 17 дней она умерла в больнице.

Надежда Кушнир, мать учительницы Светланы Ивановны Олейник, рассказывает, что на уроке физкультуры дети играли с мячом и случайно ударили им в ухо пятиклассницы Полине. Девочка попросила полить его холодной водой. Но Светлана советовала дождаться их учительницы, боялась оставлять других учеников самих. На это ребенок обозвала педагога "слабой на голову". После того Светлана подошла к девочке и легонько взяла ее за кофточку.

Ребенок побежал жаловаться своей родной тете Марине Александровне, которая работала в школе психологом. Она прибежала и при всех детях стала ссориться со Светланой и унижать. Но учительница не хотела конфликтов и попросила прощения у Полины. Все было нормально до тех пор, пока с заработков не вернулся отец девочки Сергей и пришел в учебное заведение.

Очевидцы рассказали, что мужчина таскал учительницу за рукав и требовал, чтобы она еще раз попросила прощения у детей. Мужчина даже замахивался, но директор вовремя стала между ними и разняла. Светлана сильно покраснела и ушла, села в классе писать объяснительную записку, через несколько минут у нее упала ручка, и поднять ее она уже не смогла.

В медучреждении Светлана Олейник провела 17 дней. В сознание не приходила. В последние дни жизни была высокая температура, обкладывали льдом. Потом сердце Светланы остановилось. В официальной справке о смерти указано, что причиной смерти стал гипертонический криз.

Родные учительницы требуют справедливого расследования ситуации. Они уже готовят заявление в полицию и прокуратуру, потому что не согласны с выводами специалистов и считают, что учительницу до такого состояния довели коллеги, родители и дети.

Источник: https://styler.rbc.ua



