Национальный отбор на Евровидение превратился в фарс: патриотизм оказался в дефиците

Можно сделать вид, что ничего не произошло. Можно просто отказать победителям в участии в международном конкурсе от Украины. Можно даже поставить им ультитматум о прекращении гастролей в России. Но все это не самое важное. Скандал уже обозначил проблемы.

Сегодня, 25 февраля, Maruv должна согласовать детали контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). Этот документ определит, поедет ли Maruv в Тель-Авив представлять Украину и если "да", то на каких условиях.

Еще до первого полуфинала Maruv открыто заявила о том, что продолжит выступать в России и объявила о первых сольных концертах, и мнения поклонников певицы относительно ее концертов на территории страны-агрессора разделились.

23 февраля, в результате финального отбора, когда члены жюри поставили свои оценки, а зрители голосовали за понравившегося артиста, абсолютное первенство получила MARUV. По результатам Нацотбора она получила право представлять страну в Тель-Авиве (Израиль) на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Во время финала MARUV ответила на вопрос, чей Крым, а также прокомментировала свои гастроли в России. В частности ведущий спрашивал у артистки, как ее патриотизм "сосуществует с гастролями в РФ".

"В первую очередь это конкурс песни, а не политические выборы и тому подобное. С этими вопросами, мне кажется, лучше пойти – вот буквально в нескольких километрах есть Верховная Рада – и задать там многим много интересных вопросов, на которые они давно заслуживают", - заявила в ответ MARUV.

Член правления НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) Александра Кольцова сообщила, что решение по MARUV будет принято в ближайшее время.

В новостях на "UA: Первом" – телеканале, который входит в структуру Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), сообщили, что MARUV сможет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле, если откажется от гастролей в России.

На ознакомление с контрактом MARUV дали время до понедельника, 25 февраля.

В понедельник, 25 февраля, певица написала на своей странице в Facebook, что недовольна условиями контракта, который ей предложили в НОТУ.

По словам артистки, от нее требуют следующее:

"Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НОТУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен).

Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса).

Четко выполнять любые требования и указания НОТУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НОТУ якобы убытки!).

Запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека).

И еще много чего абсурдного".

"Взамен от НОТУ я ничего не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промоподдержки. Даже визой я должна заниматься сама", - возмутилась Анна Корсун.

В Сети нарастает волна недовольства среди пользователей, вызванная тем фактом, что MARUV, учитывая победу на нацотборе на "Евровидение-2019", в апреле намерена дать ряд концертов в стране-агрессоре России.

Кроме этого стало известно, что альбом MARUV под названием "Black Water" был записан на российском лейбле Warner Music Russia.

Более того, стало известно, что правообладателем победной для певицы MARUV на Нацотборе песни "Siren Song" является та же компания звукозаписи Warner Music Russia. Представители общественного движения "Відсіч" на странице в Facebook заявили, что в случае отправления MARUV на Евровидение от Украины на этом может неплохо заработать Россия.

"Если НСТУ все же решит, что Украину на Евровидении должна представить MARUV, то на этом неплохо заработает Россия. На это в Facebook обратил внимание также общественный деятель Андрей Смолий.

"А это значит, что все роялти от выполнения пойдут, куда? Правильно — в Россию! Итак, Украина профинансирует роялти для российской компании, которая заплатит налоги в казну РФ. А значит, на патроны для российской армии", — добавил он.

Кроме этого, в Сети нашли видео, где MARUV заявляет, что за мир с Россией можно договориться. Об этом она сказала в комментарии для "ТелеГида" после оглашения итогов первого полуфинального отбора на конкурс.

Украинский продюсер и композитор Александр Ягольник заявил, что представлять страну на вокальном конкурсе "Евровидение-2019" не должен артист, который зарабатывает деньги в стране-агрессоре, называя это "борьбой за мир".

"Для человека, который хочет представлять Украину на международном уровне на конкурсе "Евровидение", гастроли в России – это просто огромное табу! Ну, не может артист представлять воюющую страну и при этом выступать в государстве-агрессоре! Если ты выступаешь там, о'кей, зарабатывай деньги там – но не лезь на "Евровидение". Это – национальный отбор, это – позиция государства Украина на международном всемирном форуме, который все очень уважают, и отправлять туда человека, который гастролирует в России, – это просто позор для всех украинцев!" - категорично подчеркнул Ягольник.

Вице-премьер-министра Вячеслав Кириленко авил, что "история еще не завершена" и написал в Twitter: "Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация! Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение-2019".



Справка

MARUV — украинская певица, композитор, поэт и продюсер Анна Корсун. Живет и работает в Киеве. Музыкальные направления: Pop, Electronic. С февраля 2017-го и до марта 2018 года под именем MARUV выступал музыкальный проект с ее участием — наследник группы "The Pringlez". Позднее Анна Корсун дала интервью, в котором объяснила, что теперь под псевдонимом MARUV она выступает лично.

Источник: https://bykvu.com



