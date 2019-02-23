Какие самые большие проблемы грозят человечеству в ближайшие времена

В поп-культуре обычно показывают только самые зрелищные и впечатляющие сценарии уничтожения нашей планеты: вспомните астероид из фильма "Армагеддон" или вторжение пришельцев в "Дне независимости". Однако внимание только к таким сценариям может привести к игнорированию более реальных угроз, с которыми мы сталкиваемся в современном мире, считают в Центре по изучению экзистенциальных рисков.



Угроза вулканов

75 000 лет назад остров Суматра стал местом мощного вулканического извержения. На его месте появилась огромная яма, которая постепенно заполнилась водой. Считается, что глобальный экологический кризис тех времен поставил человечество на грань вымирания.

В 1815 году извержение вулкана Тамбора в Индонезии привело к гибели более 70 000 человек. Вулканический пепел попал в верхние слои атмосферы. Это уменьшило количество солнечного света на поверхности Земли и в конце концов привело к глобальному похолоданию, известному как "год без лета".

В общем, мы имеем перспективу супервулканичного извержения. Эксперты говорят, что это может произойти в США. Там в парке Елоустоун есть "кандидат" на то, чтобы устроить планетарную катастрофу. Но пока, считают они, вероятность этого не очень велика.



Растущие угрозы

Более вероятны катастрофы, которые связаны с изменением климата. Всемирная организация здравоохранения и Всемирный экономический форум назвали климатические изменения и их последствия одним из главных рисков 2019 года.

Участники последней Климатической конференции ООН заявили, что изменение климата уже является вопросом "жизни и смерти" для многих регионов.

В то же время многие ученые, в том числе британский натуралист Дэвид Аттенборо, считают, что это может привести к "коллапсу цивилизаций и вымиранию большей части планеты".

Угрозы являются сложными и разнообразными: от смертельных тепловых волн и повышения уровня моря до массового голода и миграции в гигантских масштабах.



Искусственный интеллект

Еще один важный фактор - увеличение потенциальных рисков, связанных с новейшими технологиями, например, искусственным интеллектом (ИИ). Сценарии развития событий разные: от создания кибероружия с практически неограниченными возможностями, которое может похитить и хранить данные целой страны для получения выкупа, до автономных алгоритмов управления, которые могут неумышленно привезти к краху фондового рынка.



Ядерная война

Сейчас в центре внимания - рост напряжения между мировыми державами, однако не стоит забывать, что новейшие технологии могут сделать нас еще более беззащитными. Это происходит из-за сочетания ядерного и обычного оружия и риска ядерной войны с помощью искусственного интеллекта.



Пандемии

Еще одним фактором постоянно растущего риска являются глобальные пандемии. Считается, что грипп убивает в среднем 700 тыс. человек в год и стоит глобальной экономике 500 млрд. долларов в год.

Численность и мобильность населения мира неуклонно растут, что способствует распространению новых штаммов вируса гриппа. Поэтому ученые опасаются повторения пандемии гриппа, который в 1918 году охватил всю планету и получил название испанского или "испанки". Тогда болезнь унесла жизни почти 50 миллионов человек.

Широкомасштабные программы вакцинации и другие меры профилактики заболеваний помогают уменьшить этот риск. Однако на планете, несмотря на здравый смысл, началась почти пандемия мыслей о том, что вакцинация населения не нужна. Именно это и может привести к крупнейшей катастрофе вымирания человечества, предупреждают специалисты.



Как определить вероятность экзистенциального риска

Изучение исторических артефактов и документов помогает нам отслеживать некоторые события: извержения супервулканов или столкновения с астероидом.

Когда ученые изучали риски строительства коллайдера ЦЕРН, они обратили внимание, что подобная среда встречается в зонах рождения звезд.

Ученые используют сложные атмосферные модели для изучения будущих изменений климата.

Если угрозу нельзя смоделировать, ученые пытаются понять суть проблемы через военные игры и другие симуляции, которые сами генерируют.

Правительство Великобритании создало реестр национальных рисков, среди которых - наводнение, космическая погода и болезни.



Разрушительное будущее

Хотя эти угрозы и являются реальными, однако самая глобальная опасность 2019 лежит в другой плоскости.

Население Земли составляет почти восемь миллиардов. Человеку нужен чистый воздух, чистая вода и качественная еда. Ресурс для этого она берет в природе, превращая в товары и услуги.

Однако природные запасы не безграничны. Уменьшение биоразнообразия, перегрузки инфраструктуры и системы снабжения - все это подсказывает, что мы приближаемся к границе. И быстрая смена климата только ухудшает ситуацию.

Так, возможно, следует определять глобальные риски не из-за размера катастрофы, их причиной, а из-за возможности уничтожения жизненно важных природных систем.

Примером могут быть последние случаи так называемого каскадного эффекта.

В 2010 году из-за извержения исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль никто не погиб, однако на шесть дней был полностью закрыто европейское воздушное пространство.

2017 из-за кибератаки относительно простого вируса-вымогателя WannaCry частично прекратили работу Национальная служба здравоохранения Великобритании и другие организации по всему миру.

Поскольку наша частная жизнь и работа полностью зависят от электрической, вычислительной и интернет-системы, все, что наносит им вред - от солнечной вспышки к ядерному взрыву в атмосфере - может нанести очень большой вред и нам.



Предотвращение стихийных бедствий

Стоит посмотреть на снижение рисков под другим углом.

Есть древняя легенда про датского короля Канута, который приказал морю отступить, хотя знал, что не сможет сдержать прибой. Подобное бессилие может легко охватить и нас, когда мы думаем о возможных будущих катастрофах. Однако датчане протяжении веков отодвигают свою береговую линию: строят дамбы и высушивают болота, чтобы защитить себя от приливов.

Возможно, стоит сделать человечество более устойчивыми к будущим катастрофам: предупреждать риски, готовить предохранители, иметь четкие планы и достаточные резервы на случай обострений, готовить подразделения специально обученных спасателей и разрабатывать для них специальное оборудование, готовиться к массовому переселению людей из мест катастроф и т.п.

Это и будет наилучший защитой и поможет сделать 2019-й и последующие годы безопасными для человечества.

Источник: https://www.bbc.com



