Планета Земля попрощалась с марсоходом, который погиб от мощной бури

Марсоход NASA Opportunity официально завершил свою миссию. За время работы он сделал 217 тысяч снимков Красной планеты, и именно он нашел доказательства, что когда-то климат там был влажным и теплым.

В космическом агентстве объявили о прекращении функционирования ровера. В прошлом году в июне он попал в мощную пылевую бурю и с тех пор не выходил на связь. Вероятно, облака пыли заблокировали доступ солнечным лучам, а марсоход работает на солнечных батареях.

Инженеры космического агентства до последнего надеялись, что аппарат все же подаст сигналы, но безуспешно.

"Всей командой мы до последнего не теряли надежды вновь услышать марсоход. Но сигнал так и не дошел. Полгода - это немалое время. Поэтому мы вынуждены признать, что наш любимый Opportunity потерян навсегда. Я стою здесь с чувством глубокой благодарности. И с сожалением в сердце официально сообщаю - миссия Opportunity завершена ", - заявил менеджер роботизированной межпланетной миссии NASA Джон Каллас.

Марсоход Opportunity приземлился на Красную планету в январе 2004 года. Он был рассчитан на 90 дней эксплуатации, но проработал 14 лет.

Миссия Opportunity стала одной из самых успешных за всю историю НАСА.

Аппарат проехал поверхностью Марса 45 километров.

За время работы он сделал 217 тысяч снимков Красной планеты.

Он нашел доказательства, что когда климат там был влажным и теплым, а на поверхности - были большие массивы воды.

Эти исследования помогли ученым понять эволюцию Марса.

Источник: https://www.nasa.gov



