Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть

В Кабинете министров разработали законопроект, который предлагает запретить оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей, что часто используется многими работодателями как легальная схема снижения налоговой нагрузки.

Проект закона был опубликован на сайте министерства социальной политики, которое выступило с инициативой дополнить Кодекс законов о труде новой статьей - "Признаки наличия трудовых отношений".

Всего будет прописано 7 критериев, свидетельствующих о трудовых отношениях между двумя сторонами:



* периодичность оплаты лицу за работу, выполняемую в интересах другого лица (дважды и более);

* личное исполнения лицом работы по поручению и под контролем лица, в интересах которого она выполняется;

* вознаграждение за выполненную работу является единственным источником или составляет 75 и более процентов дохода ФЛП за последние шесть месяцев;

* работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

* ФЛП выполняет работу, подобную выполняемой штатными сотрудниками;

* организация условий труда (в частности, предоставление рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;

* продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняется работа.



Отношения будут признаваться трудовыми при наличии одновременно трех любых из указанных критериев. В таком случае работодатель будет вынужден заплатить за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 000 грн по состоянию на февраль 2019).

Компании, которые заключают гражданско-правовую сделку с ФОПами, уменьшают свои налоговые обязательства, освобождаясь от уплаты 22% единого социального взноса с фонда заработной платы работников.

ФЛП третьей группы на упрощенной системе налогообложения уплачивает в бюджет лишь 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос (918 грн по состоянию на февраль 2019).

Еще в сентябре прошлого года в Украине работодателей оштрафовали на 843 млн грн за разного рода махинации с зарплатами.

Источник: https://www.obozrevatel.com



