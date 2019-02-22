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Весна на пороге: семь главных трендов в моде для настоящих женщин

Что предлагают законодатели моды на весну этого года? Какие вещи - настоящий must have в гардеробе каждой настоящей женщины? Вот что о трендах сезона рассказывают дизайнеры. Если коротко - снова модно то, что удобно.


Тренд первый

Этой весной модно быть спортивным и активным. И даже если при слове «тренировка» вас клонит в сон (и ужас), пара спортивных вещей в гардеробе не помешает. Например, велосипедки. Если не успели купить их прошлым летом - ловите второй шанс. Комбинировать их можно как со спортивными топами и кроссовками, так и с летящими блузами, прозрачными платьями и каблуками.


Тренд второй

Если велосипедки вы уже освоили, мир моды подготовил для вас еще один сюрприз. Гидрокостюмы! Теперь у них не только заходят в воду, теперь у них выходят на улицу. Стилизованные гидрики вошли в весенне-летние коллекции почти всех мировых домов моды.


Тренд третий

А еще в моду триумфально вернулась плиссировка! И не ограничивается юбками. Плиссе появилось на рубашках (например, на рукавах или по краю одной из полочек), плащах, платьях. Ширина складки не имеет значения - хоть тонкая, хотя широкая.


Тренд четвертый

Если вы фанат викторианской эпохи, пришел ваше время. В моду входит театральность. Парча, рукава-фонарики, платья в пол и нежные цвета.


Тренд пятый

Еще одна изюминка сезона - пачки. Не зря же говорят, что жизнь - театр, а мы в ней только актеры. В подтверждение - возрождение тренда на фатин и легкость.


Тренд шестой

На пике остается вареный деним. И не ограничивайте себя джинсами. Куртки, платья, корсажи с "варенки" вполне могут занять место в вашем гардеробе.


Тренд седьмой

А аксессуарами этим летом для вас могут стать широкополые шляпы и массивные украшения.

Источник: https://ukr.media


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