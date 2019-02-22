Курс валют

» » Google запустил в Украине детский сервис Youtube Kids

Новости

Все новости
Общество
Сегодня, 09:00
41
Версия для печати

Google запустил в Украине детский сервис Youtube Kids

В Украине официально запустили детский сервис YoutubeKids. Он создан для того, чтобы родителям было легче контролировать контент, который потребляют дети, а также ограничивать время просмотра видео.

На YoutubeKids отобраны видео, которые подходят для семейного просмотра. Родители будут иметь возможность контролировать, что смотрят их дети, и вручную выбирать видео, каналы и коллекции, которые они могут видеть. Видео, которое, по мнению родителей, неприемлемо для их ребенка, можно заблокировать. Также есть возможность устанавливать таймер для ограничения времени просмотра ребенком видео.

"Мы создали приложение YouTube Kids, чтобы дети могли безопаснее и проще исследовать мир через видео в Интернете – от любимых шоу и музыки до мастер-классов по моделированию вулкана, создания "лизуна" и тому подобное. Кроме того, благодаря инструментам родительского контроля вы можете приспособить приложение к потребностям своей семьи", - говорится в пресс-релизе сервиса.

Сервис доступен для устройств на Android и iOS, а также для игровых приставок и Smart TV.

Источник: https://www.unian.net


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт