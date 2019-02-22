Google запустил в Украине детский сервис Youtube Kids

В Украине официально запустили детский сервис YoutubeKids. Он создан для того, чтобы родителям было легче контролировать контент, который потребляют дети, а также ограничивать время просмотра видео.

На YoutubeKids отобраны видео, которые подходят для семейного просмотра. Родители будут иметь возможность контролировать, что смотрят их дети, и вручную выбирать видео, каналы и коллекции, которые они могут видеть. Видео, которое, по мнению родителей, неприемлемо для их ребенка, можно заблокировать. Также есть возможность устанавливать таймер для ограничения времени просмотра ребенком видео.

"Мы создали приложение YouTube Kids, чтобы дети могли безопаснее и проще исследовать мир через видео в Интернете – от любимых шоу и музыки до мастер-классов по моделированию вулкана, создания "лизуна" и тому подобное. Кроме того, благодаря инструментам родительского контроля вы можете приспособить приложение к потребностям своей семьи", - говорится в пресс-релизе сервиса.

Сервис доступен для устройств на Android и iOS, а также для игровых приставок и Smart TV.

Источник: https://www.unian.net



