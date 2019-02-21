Земля значительно позеленела за последние 20 лет благодаря Китаю и Индии

Еще в середине 1990-х годов Китай приступил к амбициозной программе по увеличению лесных насаждений и активно начал выращивать деревья, чтобы бороться с эрозией почв, климатическими изменениями и загрязнением воздуха.

Такая целенаправленная деятельность привела к появлению 40 процентов имеющихся сейчас зеленых массивов страны. И тенденция продолжает расти.

Подобная ситуация и в Индии. Страна активно выращивает сельскохозяйственные культуры. Дело в том, что в течение 1970-1980-х годов в Индии и Китае активно сокращались зеленые массивы. И в 1990-х годах это осознали и ситуация улучшилась.

Благодаря выращиванию растений, в частности, сельскохозяйственных культур, в Китае появились 32 процента от общей площади зеленых массивов, в Индии - аж за 82.

Космическое агентство NASA выпустило созданную с помощью данных со спутника карту. На ней зафиксировано, что объемы зеленых насаждений в соответствующих регионах значительно выросли в период с 2000 до 2017 лет.

Однако улучшение ситуации наблюдается не только в этих двух странах. В общем, глобальное производство зерновых культур, овощей, фруктов и других растений возросло с 35 до 40 процентов, начиная с 2000 года, говорится в отчете NASA.

Озеленение наблюдалось также в Северной Америке от юга Мексики до канадской тайги, а также в арктической тундре. В частности, из-за глобального потепления, которое привело к сокращению ледовых массивов в Арктике.

Однако такая ситуация далеко не везде. Так, например, амазонские дождевые леса не только не стали более зелеными - ситуация наоборот ухудшилась. В течение 2000-2005 годов в Бразилии исчезла часть леса, равной по площади Греции.

Это очень большая проблема, ведь леса и другие зеленые насаждения поглощают углекислый газ из воздуха. Более того, растения всасывают около 25% парниковых газов.

Высадка новых лесов и расширение старых является одним из основных методов уменьшения содержания CO2 в воздухе, уровень которого сейчас является самым высоким за 15 млн лет.

Однако усилия Китая и Индии по озеленению планеты сами по себе ничего не значат. С каждым годом из-за деятельности человека количество парниковых газов в атмосфере Земли только увеличивается. И в значительной степени это происходит благодаря именно этим двум странам - индустриальным гигантам, которые отвечают за самое большой количество выбросов парниковых газов в атмосферу Земли.

Напомним, ученые подсчитали, сколько у землян осталось времени, чтобы остановить катастрофические изменения климата - весь мир должен принять "беспрецедентные" меры к 2050 году и свести на нет выбросы углекислого газа, чтобы предотвратить смертельные последствия глобального потепления.

Источник: https://tsn.ua



