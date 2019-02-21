В Миргороде депутата горсовета посадили на 10 лет за убийство

В Миргороде Полтавской области депутата горсовета от «Радикальной партии Олега Ляшко» Хачатура Хачатряна приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство в 2017 году главы фракции ВО «Свобода» в горсовете Олега Супруненко.

Об этом сообщила пресс-служба Миргородского горрайонного суда Полтавской области.

Также приговор вынесли и соучастнику преступления Левону Марданяну, которому присудили 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, жене Супруненко выплатили более 34 тыс. Гривен на возмещение материального ущерба. Родителям умершего депутата выплатили по 497 000 грн каждому за моральный ущерб.

Следствие установило, что Хачатрян совершил преступление в составе организованной группы, в которую вошли близкий родственник осужденного.

Напоминаем.

12 июля 2017 преступники устроили на Супруненко засаду. Когда депутат подошел к ним, Хачатрян сбил его с велосипеда, после чего преступники жестоко избили упавшего металлическими предметами. После нападения злоумышленники забрали у Супруненко рюкзак, мобильный телефон, нетбук, флешку и скрылись с места преступления. 12 августа, через три недели пребывания в реанимации, Супруненко умер.

Источник: https://mrm.pl.court.gov.ua



