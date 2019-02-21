Бюллетень для голосования из-за 44-х кандидатов будет длиной примерно полтора метра

Зарегистрировано сорок четыре кандидата в президенты. Эксперты уверяют, что в этом году в Украине абсолютный рекорд по количеству кандидатов. Когда их имена и данные впишут в бюллетень, размер бумажного полотна составит аж полтора метра!

Кто есть кто среди кандидатов?

В первом туре президентских выборов 31-го марта будут соревноваться нардепы, министры, фискалы, таможенники, судьи, спецслужбисты, атошникы и телевизионщики.

Больше всего среди них - депутатов. В перечне их шестнадцать.

С политиками будут соревноваться двое участников боевых действий на Востоке. Это Сергей Кривонос и Руслан Кошулинский.

А еще - двое журналистов: Дмитрий Гнап и Юлия Литвиненко.

Гендерное преимущество, заметили в ЦИК, как и раньше, за мужчинами.

"Что касается женщин, то в прошлый раз зарегистрировалось трое, а в этом году - четверо», - рассказывает председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

В топ-списке самых влиятельных кандидатов разные социологи называют разные фамилии. В списках лидеров - экс-премьер Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский, народный депутат Юрий Бойко, бывший министр обороны Владимир Гриценко и другие фавориты. В декларациях первых трех наибольшие доходы.

К слову, фамилия «Тимошенко» в избирательном бюллетене повторяется дважды. Это экс-премьер и народный депутат Юрий Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина» подала в суд, чтобы кандидатуру ее конкурента сняли. Говорит, что так у нее пытаются отобрать голоса, потому что украинцы случайно могут обозначить не ее фамилию, а этого народного избранника.

С начала избирательного процесса в Национальной полиции зарегистрировано почти 1500 сообщений о нарушениях - сообщают в МВД Украины.

С начала полноценной избирательной кампании в полицию ежедневно поступает до 100 сообщений. Сообщения о нарушениях избирательного процесса, которые чаще всего поступают от граждан, связанные с предвыборной агитацией, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

730 сообщений связанные с нарушениями предвыборной агитации, с подкупом избирателей - 66, повреждением имущества - 13 хулиганством - 12.

По указанным фактам открыто 38 уголовных производств, 17 из них связаны с нарушением закона о выборах и 21 - с проведением избирательной кампании.

По 241 факту после сообщений граждан проводят проверки, составлено 266 протоколов об административных нарушениях.

Источник: https://cvk.gov.ua



