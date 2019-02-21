Звездные войны приближаются: Трамп создал Космические силы и мечтает о СОИ

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании нового рода войск — Космических сил. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома. Документ обязывает министра обороны разработать законопроект, по которому Космические силы станут шестым подразделением Вооруженных сил США. Первоначально они будут созданы в рамках департамента ВВС.

Директива «является смелым, стратегическим шагом в направлении обеспечения американского космического господства», отмечает Белый дом.

Администрация Трампа подчеркивает, что «Соединенные Штаты — лучшие в Космосе, и наши противники знают это», а также отмечает, что «Космос является ключевым источником стратегического преимущества» для США, и потому «потенциальные иностранные противники полны решимости ограничить» к нему доступ американцев.

Белый дом ставит задачу «противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в Космосе, чтобы сохранить лидерство [США] и опередить конкурентов».

Вице-президент США Майк Пенс и министр обороны США Джеймс Мэттис обещают, что новые силы будут сформированы в 2020 г. В качестве своих стратегических соперников в Космосе США видят Китай и Россию.

Сейчас США управляют космической областью через космическое командование. Ожидается, что Космические силы будут иметь отдельное представительство в Объединенном комитете начальников штабов. Их работу будет координировать замминистра ВВС по космосу, отмечает CNBC.

В февральском докладе американского Агентства военной разведки «Проблемы безопасности в космосе» космос назывался «областью боевых действий, такой же, как суша и вода». Этот же тезис воспроизводится в директиве Трампа. «Создание Космических сил имеет решающее значение для подготовки Министерства обороны к развивающимся условиям ведения боевых действий в XXI веке», отмечается в сообщении.

США планируют также разместить в космосе ПРО по типу стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, которую чаще называли СОИ или "звездными войнами".

Источник: https://www.whitehouse.gov



