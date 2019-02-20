Любимица умершего кутюрье Карла Лагерфельда кошка Шупетт может оказаться его главным наследником

Бирманская кошка по кличке Шупетт может оказаться главным наследником умершего во вторник кутюрье Карла Лагерфельда. Пушистая красавица появилась у Лагерфельда в 2011 году — друг попросил позаботиться о питомице, а потом не забрал ее назад.

За время совместной жизни с кошкой модельер написал книгу о любимице, а сама кошка обзавелась аккаунтом в сети Instagram, где на нее подписано 147 тысяч человек, и в Twitter, где число подписчиков составляет почти 50 тысяч.

Как отмечает телеканал LCI, кошка сама «зарабатывала» деньги.

Так, только в 2014 году за две фотосессии — одну для немецкой марки машин, а вторую для японской косметики — животное получило 3 миллиона евро.

Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт — «центр его мира». В интервью на канале France3 в 2015 году модельер заявил, что «у Шупетт есть свое состояние, она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться». Даже говоря о похоронах, Лагерфельд, как отмечает издание Point, просил, чтобы после смерти его кремировали, а прах бы развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг кошка умрет раньше него.

Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным, поскольку они не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

«Тем не менее, существуют альтернативные решения», — отмечает газета. Например, таким решением может быть ассоциация или фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни привыкшей к роскоши кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel. Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет. Журнал Public сообщил, что причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.

Источник: https://figaro.ua



