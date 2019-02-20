Кабинет министров определил главные приоритеты правительства на 2019

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства. План действий правительства включает экономический рост, эффективное самоуправление, развитие человеческого капитала, верховенство права, оборону и безопасность.



Экономический рост

Для улучшения бизнес-климата планируется проведение ежеквартальных дерегуляционные заседаний правительства, введение единых счетов для упрощения уплаты налогов, установка таможенных сканеров на границе, запуск веб-портала "Единое окно» для таможенного оформления товаров.

В сфере управления госактивами и публичных закупок планируется ввести новое корпоративное управление на стратегических предприятиях, перевести малую приватизацию на "ProZorro. Продажи", создать сеть централизованных организаций, добиться результативной большой приватизации.

В сфере промышленности и инноваций планируется дать "зеленый свет" индустриальным паркам, внедрить энергоменеджмент на промышленных предприятиях, создать сеть центров поддержки инноваций, предоставить доступ к патентной информации.

Для развития агропромышленного комплекса предусмотрено увеличение доли фермерских хозяйств до 10%, увеличение объема помощи для технического переоснащения до 5,5 млрд грн, целевая поддержка животноводов.

Для достижения энергетической независимости планируется вводить электронные торги по продаже спецразрешений, развивать полноценный рынок газа и электроэнергии, осуществить анбандлинг "газового и энергетического монополистов", диверсифицировать источники поставок ядерного топлива.

В сфере ЖКХ правительство планирует реализовать проект развития городской инфраструктуры в 11 городах, проект "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения", а также повысить уровень доступности и безбарьерности.

Для развития транспортной инфраструктуры планируется увеличить государственный дорожный фонд до 55 млрд грн; реализовать программу установки новых объектов освещения и строительства переходов на дорогах; обновить и электрифицировать железнодорожные пути и подвижной состав; установить площадки взвешивания в движении в качестве пилотного проекта.



Эффективное самоуправление

В рамках реформы госуправления планируется переход на среднесрочное бюджетное планирование, кадровое усиление министерств - специалистов по вопросам реформ, внедрение электронной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе, внедрение интегрированной системы электронной идентификации.



Развитие человеческого капитала

С этой целью правительство в рамках реализации программы "Новая украинская школа" планирует обновить содержание базового среднего образования и внедрить новый государственный стандарт; создать образовательную среду, электронные образовательные ресурсы, сеть инклюзивного-ресурсных центров.

В рамках модернизации профтехобразования и образования взрослых планируется ввести принципы дуальности вместе с работодателями, обновить учебную базу, обеспечить новую квалификацию преподавателей и предоставить доступ к образованию в любом возрасте.

В рамках медицинской реформы запланировано с 1 января 2019 профинансировать начальное звено по принципу "деньги ходят за пациентом"; продолжить реализацию программы "Доступные лекарства"; внедрить программу «Доступная диагностика - 54 вида исследований"; реализовать пилот "Новая "скорая"; достроить вторую очередь "Охматдета"; развить сеть кардиоцентров и больниц в регионах.

В сфере социальной защиты в следующем году планируется обеспечить автоматический перерасчет пенсий ежегодно; учесть предложения по учету большого стажа при исчислении пенсий; обеспечить монетизацию субсидий; обеспечить детенизации зарплат.



Верховенство права и борьба с коррупцией

Правительство продолжит реализацию инициативы по усилению правовых возможностей граждан, даст старт работе Антикоррупционного суда, сформирует лабораторию киберкриминалистики в рамках агентства АРМА, обеспечит полноценную работу ГБР.





Оборона и безопасность

В сфере обороны в 2019 году Кабмин планирует реформировать структуру органов управления ВСУ по принципам НАТО, создать 436 территориальных центров комплектования резерва, улучшить обеспечение военной медицины транспортом, а армию - военной техникой и вооружением.

Также планируется строительство международного центра подготовки Нацгвардии, приобретение беспилотных авиакомплексов для Нацгвардии.

Для безопасности граждан правительство планирует ввести фотофиксацию нарушений на дорогах; ДСНС обеспечить пожарно-спасательной техникой, а МВД - вертолетами.

Источник: https://www.kmu.gov.ua



